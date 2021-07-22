Дожди отступают: где по прогнозу будет облачно с прояснениями

Дожди практически полностью покинут территорию Украины. На большую часть страны вернется солнечная погода с небольшой облачностью. Также в большинстве областей будет все еще достаточно ветрено, хоть и не так сильно, как в предыдущие дни. А вот температура воздуха снова начнет понемногу подниматься.

В пятницу, 23 июля, наиболее прохладно будет на западе Украины – там ожидается около 23-25°С днем и 12-14°С ночью. В центре и на севере окажется потеплее – 24-27°С днем и от 11 до 16°С ночью. На востоке, на юге и в Крыму температура наиболее приблизится к летней – там, по прогнозу, будет от 25 до 28°С днем и около 12-17°С ночью.

Дожди уйдут с Украины, и останутся только на Закарпатье и в Черновицкой области. На остальной территории будет облачно с прояснениями. На основной части страны ожидается ветер 11-18 км/час в среднем, местами шквалы до 22 км/час. На западе и в Крыму ветер будет поспокойнее – около 7-11 км/час в среднем.

Укргидрометцентр предупреждает, что 23 июля в восточных областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 23 июля ожидается температура от 15 до 25°С в течении дня, ветер 7-14 км/час и легкая облачность.