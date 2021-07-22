Украина доразмещает евробонды-2029 на $500 млн под 6,3%, сообщил источник в банковских кругах, сообщает Интерфакс-Украина.

Первоначальный ориентир доходности дополнительного транша с погашением в 2029 году составлял 6,625%. В ходе сбора заявок Украине удалось снизить доходность, финальный ориентир был установлен в диапазоне 6,3-6,4%.

Спрос на еврооблигации страны на пике превышал $1,8 млрд, по финальной ставке он составил около $1,7 млрд.

Организаторами сделки выступают BNP Paribas и Goldman Sachs.

Украина разместила еврооблигации с погашением в 2029 году в апреле этого года, объем основного выпуска составляет $1,25 млрд, ставка купона - 6,876%.