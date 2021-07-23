Mercedes анонсировала "дальнобойный" электромобиль

Немецкая компания показала новое изображение концепта Vision EQXX, который является прообразом будущего флагманского электромобиля. По утверждению создателей, запас хода новинки составит не менее 1200 км, сообщает Обозреватель.

Иллюстрация появилась на официальной странице компании в Instagram﻿. В прошлом году компания уже упоминала о концепте Vision EQXX, который станет флагманом электрической линейки автомобилей бренда и займет место на ступеньку выше модели EQS.

Концепт Vision EQXX. Источник: instagram.com/mercedesbenz

Ожидается, что новая силовая установка обеспечит новинке запас хода свыше 1200 км, что почти вдвое превосходит показатели модели EQS, которая может преодолеть расстояние в 770 км по циклу WLTP. Автомобиль получит оригинальную светотехнику, мускулистые колесные арки и крупные колесные диски. В создании модели принимали участие специалисты подразделения Mercedes AMG High Performance Powertrains, которая разрабатывает силовые установки для болидов Формулы-1 и Формулы-Е.

Силуэт будущего электрокара показали впервые осенью прошлого года. Источник: Mercedes-Benz

Основой для Vision EQXX послужит перспективная электрическая платформа MEA (Modular Electric Architecture), которую концепт разделит с лифтбеком EQS и большим кроссовером EQS SUV. Батарея будет работать под напряжением 800 вольт и поддерживать высокоскоростную зарядку мощностью 250 кВт. Напомним, что в Украине недавно открылась зарядная станция Porsche Turbo Charger, способная выдавать до 320 кВт.

Появление нового электромобиля является очередным шагом на пути реализации стратегии Mercedes-Benz по электрификации бренда и полного отказа от использования ДВС. Планируется, что к 2030 году в продуктовом портфолио компании будет электрическая версия каждой из выпускаемых моделей.