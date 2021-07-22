MARUV устроилась телеведущей в России

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) стала ведущей Русского чарта на МУЗ-ТВ, сообщает Деловая столица.

Отмечается, что в эфире МУЗ-ТВ исполнительница появится уже в пятницу, 23 июля.

"Для разнообразия и развития – нужно пробовать и можно разочек стать ведущей. Думаю, в такой коммуникации со зрителем важно четко говорить, следить за дикцией и артикуляцией – вот и все, в общем-то. Касательно образа, я люблю необычные вещи – это как отдельный вид искусства и мой способ самовыражения. А насчет русской музыки, ее в моем плей-листе не так много, но есть исполнители, которых я часто слушаю – это MATRANG и Constantine" , – заявила певица.

К слову, MARUV родилась в Павлограде Днепропетровской области. Певица известна англоязычными хитами Drunk Groove, Focus On Me и Siren Song.

Напомним, победительница украинского нацотбора на Евровидение-2019 MARUV отказалась ехать на конкурс. Вместо этого она часто выступает в России.