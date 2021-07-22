Израиль назначил нового посла в Украине

Израиль назначил дипломата Михаила Бродского послом своей страны в Украине﻿. Об этом говорится в сообщении Бродского в Facebook, сообщает Деловая столица.

"Правительство Израиля одобрило сегодня мою кандидатуру на должность посла в Украине" , — написал он.

Согласно сообщению израильского онлайн-издания breslevnews.net, Бродский, который является послом Израиля в Казахстане и послом-нерезидентом в Кыргызстане, в ближайшие недели приступит к работе в качестве посла Израиля в Украине, заменив на этой должности Джоэля Лиона, работавшего послом последние 3 года.

Бродский родился в Санкт-Петербурге (Россия), а 30 лет назад иммигрировал в Израиль. В 2002 году он приступил к работе в Министерстве иностранных дел Израиля. В начале своей карьеры около 5 лет он работал пресс-атташе посольства Израиля в Москве, а через несколько лет — директором по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне.