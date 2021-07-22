Зеленский наградил семиклассницу, которая спасла детей от наводнения

Президент Владимир Зеленский наградил медалью "За спасенную жизнь" 12-летнюю Татьяну Тулайдан из Закарпатской области, сообщает Деловая столица.

Во время серьезного наводнения в Раховском районе 12-летняя Татьяна спасла своего 7-летнего брата и еще троих соседских детей. Она выключила электричество в доме, а затем взяла младшего брата и троих других детей и отвела на чердак, чтобы спастись от "высокой воды".

За такой поступок девочка была награждена медалью "За спасенную жизнь". Указ о награждении семиклассницы сегодня подписал глава государства.

"Наградить медалью "За спасенную жизнь" Тулайдан Татьяну — ученицу 7 класса Ясинянской общеобразовательной средней школы № 1 I-III ступеней Раховского района Закарпатской области" , — говорится в указе президента.

Напомним, 10 июля в результате сильных дождей в Раховском районе Закарпатской области затопило дома и дороги. Поселок Ясиня был частично отрезан от транспортного сообщения.