Литва предложила предоставить Украине ПДЧ в НАТО в обмен на "СП-2"

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украине необходимо предоставить План действий по членству в НАТО в обмен на завершение строительства "Северного потока-2". По его словам, соглашение по "Северному потоку-2" - ошибка, которая будет дорого стоить, сообщает РБК-Украина.

"Я считаю, что это ошибка, и эта ошибка будет дорого стоить. Вижу возможности исправить эту ошибку, если бы Украине был предложен план действий по членству в НАТО или открытие газопровода было бы использовано как рычаг, чтобы потребовать вывода российских войск с территории Украины" , - заявил Ландсбергис.

При этом глава МИД Литвы подчеркнул, что "Северный поток-2" - большая победа для президента России Владимира Путина.