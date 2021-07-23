Как организовать освещение в гостиной: советы дизайнера

Правильные сценарии освещения необходимы для того, чтобы интерьер был функциональным и эстетическим. Как правильно организовать освещение в гостиной, каким оно должно быть и какие лампы лучше выбрать – далее, сообщает 24 Канал.

Гостиная – это место, где постоянно собирается большое количество людей. Каждый из них использует это помещение для индивидуальных целей – чтение, общение, отдых, занятие спортом или просмотр телевизора. Поэтому и источников света здесь должно быть как можно больше.

Прежде всего позаботьтесь о главном источнике искусственного света – люстре. Она должна соответствовать площади комнаты. После этого приобретите одноламповые подвесные светильники, которые станут источниками дополнительного света. Если позволяет высота потолка, выберите люстру на цепях, которая будет лучше рассеивать свет.

Освещение в кухне-гостиной

Если у вас отрытое планирования, есть смысл добавить световое зонирование пространства. Для этого подходит локальное освещение. Вместо больших потолочных люстр выбирайте торшеры, настольные лампы и светодиодную подсветку на стенах.

Продумайте возможные сценарии проведения времени: для семейных праздников с большим количеством гостей нужно общее яркое освещение, для дружеской вечеринки – возможность оставить свет у стола.

В зоне, где стоит телевизор, подключите мягкое приглушенное освещение, эта зона не требует ярких ламп. Важно знать, что бра и торшеры с теплым светом не будут создавать блики на экране. Можно встроить светодиодную ленту с панелью телевизора.

Освещение в гостиной с натяжными потолками

Натяжные потолки подвержены воздействию высокой температуры, поэтому мощность лампочек не должна превышать 40 – 60 Ватт. При этом все нюансы следует определять индивидуально. Винил выдерживает меньше нагревательное нагрузки, чем полиестер. Лампы центрального светильника должны быть удалены от натяжного конструкции хотя бы на 15 сантиметров.

Чтобы избежать рисков, дизайнеры рекомендуют выбирать светодиодные лампы, которые не выделяют много тепла и безопасны для натяжных потолков.

Освещение в гостиной с низкими потолками

Освещение позволяет визуально увеличить пространство. Из-за этого по периметру потолка часто пускают LED-подсветку, которая делает потолок глубже. Свет, направленный вверх, также «вытягивает» стены, поэтому лампы могут освещать не только предметы интерьера, но и потолок.

Выбирайте приборы с теплым светом. В невысоких комнатах можно использовать небольшие люстры, свет которых направлен вверх.

Освещение в маленькой гостиной

Небольшое помещение важно не перегрузить мебелью. Поэтому делайте упор на настенном освещении, а также добавляйте споты для освещения полок на стеллажах.

Люстра в маленькой гостиной должна быть максимально близко прикреплена к потолку. А вот от многоуровневых вариантов лучше отказаться.