В США и Великобритании произошел сбой в Интернете

В США и Великобритании произошел глобальный сбой в Интернете. Перестали работать интернет-магазины, в частности Amazon, компьютерные игры, включая Call of Duty, стриминговые сервисы, такие как HBO Max, и ряд банков, сообщает Деловая столица.

Так, сервис Down Detector показывает, что в работе интернет-сервисов произошел глобальный сбой. Они массово перестают работать. Сначала сбой зафиксировали в США, а затем сервисы начали "краснеть" и в Британии.

Отмечается, что повсеместное отключение, вероятно, означает, что что-то сломалось в инфраструктуре самого интернета, а не у компаний.

По данным Down Detector, пока массово возникают проблемы в работе: Amazon, Call of Duty, HBO Max, Apex, Apple Music, Apple TV, Apple Store, BMO Harris Bank, Bank of America, Bank of the West, Bethesda, Booking, CNN, Epic Games Store, Fox News, Fortnite, Disney + и многих сервисов.

Пока точно неизвестно, что именно стало причиной этого сбоя. Однако компания Akamai сообщила, что сейчас чувствует "перебои в обслуживании". Эта компания занимается интернет-инфраструктурой, поэтому подозревают, что это из-за нее произошел этот глобальный сбой.