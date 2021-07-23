Ксения Мишина восхитила сеть соблазнительным образом

Украинская актриса и снова холостячка Ксения Мишина после разрыва с Александром Эллертом почти ежедневно публикует новые фото. На них звезда хвастается яркими и привлекательными образами, сообщает 24 Канал.

Ксения Мишина приехала в Крым для отдыха с подругами и сыном Платоном.﻿ Соответствующие фото актриса опубликовала на странице в Instagram.

Артистка уверенно позировала перед камерой на террасе с видом на море. Она появилась в ярком оранжевом костюме, который подчеркивал безупречную фигуру звезды.

Фото с инстаграма звезды

Наряд Ксении Мишиной состоял из укороченного жакета с объемными рукавами и обтягивающей юбки, которые сочетались тонкой лентой. Стильный и обольстительный аутфит дополняли круглые солнцезащитные очки и оригинальные белые серьги-подвески.