Замглавы Харьковского облсовета задержан при получении взятки

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили заместителя председателя Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката в получении взятки в размере 1 млн 50 тыс. грн, сообщает Интерфакс-Украина.

"Установлено, что за указанные средства вышеуказанные лица "обещали" оставить в должности директора коммунального предприятия", - сообщается на официальной странице САП в Facebook.

Заместитель председателя Харьковского облсовета и его сообщник были задержаны в четверг после получения последней части оговоренной суммы (350 тыс. грн).

Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Следствие продолжается, устанавливаются другие лица вероятно причастные к совершенному преступлению других лиц.