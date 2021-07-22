ЧП в Литве: дети нелегальных мигрантов попали в реанимацию

Двое детей пересекших границу с Беларусью в Варенском районе нелегальных мигрантов доставлены в реанимацию больницы города Алитус, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), сообщает Делфи.

Как сообщает СОГГЛ, малолетние дети увезены в реанимацию больницы с заставы в Кабеляй после того, как они вместе с родителями незаконно пересекли границу. Родители сказали пограничникам, что перед пересечением границы детям дали таблетки, чтобы он вели себя спокойнее.

Согласно свидетельствам бывших вместе с ними взрослых, перед пересечением границы таблетки детям дали сопровождавшие группу в Беларуси люди в масках.

В четверг утром пограничники заставы Кабеляй задержали в Варенском районе только что пересекших границу из Беларуси мигрантов, по предварительным данным, 11 граждан Ирака и четырех граждан России чеченской национальности.

"Все иностранцы сразу же были доставлены на заставу. Сразу по прибытии взрослые обратились к пограничникам, потому что были обеспокоены состоянием своих детей. Двое малолетних детей выглядели очень вялыми, не могли общаться. Пограничники Кабеляй сразу же вызвали скорую помощь. Прибывшие медики срочно увезли детей в больницу Алитуса, где они оказались в реанимации", — утверждает СОГГЛ.

По информации службы, сейчас состояние детей стабилизировано, опасности для их жизни нет.

Родители детей рассказали пограничникам, что перед пересечением границы приведшие их из Беларуси люди в масках дали обоим малолетним детям по две таблетки. Потом вся группа вступила на территорию Литвы. Таблетки были даны якобы для того, чтобы во время нарушения границы дети были спокойнее и незаконное пересечение границы прошло слаженно.

Еще одну таблетку люди в масках дали родителям, если она понадобится при продвижении в дальнейшем по территории Литвы. Это, по всей видимости, лекарство пограничники передали медикам.