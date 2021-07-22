Лукашенко отказался от части полномочий

Президент Беларуси Александр Лукашенко передал часть полномочий главы государства правительству и местным органам власти, сообщает Деловая столица.

Соответствующий декрет Лукашенко подписал 22 июля.

Данный декрет вносит изменения в белорусское законодательство. Таким образом правительству переданы функции главы государства по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации ОАО, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в госсобственности.

Если акции таких открытых акционерных обществ находятся в собственности региональных властей, то функции согласования эмиссии переходят областным властям и исполкому Минска.