Украина не получила гарантий по соглашению о "Северном потоке-2"
В соглашении между США и Германией по российскому магистральному газопроводу "Северный поток-2" нет никаких гарантий для Украины, сообщает Деловая столица.
Об этом заявила вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Ольга Стефанишина.
"Никаких гарантий Украина не получила. Ни в этом заявлении, ни вне этого заявления. В этом заявлении говорится, что Германия будет поддерживать инициативу "Триморья", к которой Украина и так пытается присоединиться, которая и так существует, поэтому мне не понятна эта поддержка", — сказала она.
По словам вице-премьера, в документе указано создание фонда зеленой трансформации, по которому Украина уже давно ведет переговоры.
"Также анонсируется дополнительная финансовая поддержка и создание фонда зеленой трансформации, по которому мы уже ведем переговоры около полугода. Никаких новых инициатив это заявление не предусматривает, зато никаких перспектив и гарантий безопасности, в частности касательно членства в НАТО, мы не получили", — констатировала Стефанишина.