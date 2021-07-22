Украина не получила гарантий по соглашению о "Северном потоке-2"

В соглашении между США и Германией по российскому магистральному газопроводу "Северный поток-2" нет никаких гарантий для Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Ольга Стефанишина.

"Никаких гарантий Украина не получила. Ни в этом заявлении, ни вне этого заявления. В этом заявлении говорится, что Германия будет поддерживать инициативу "Триморья", к которой Украина и так пытается присоединиться, которая и так существует, поэтому мне не понятна эта поддержка" , — сказала она.

По словам вице-премьера, в документе указано создание фонда зеленой трансформации, по которому Украина уже давно ведет переговоры.