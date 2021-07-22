Снаряды с полигона под Николаевом разорвались в селе

Во время учений Cossack Mace-2021, которые проходили на полигоне "Широкий Лан" под Николаевом, танкисты отрабатывали стрельбу в движении. Часть снарядов из Т-64 разорвались возле села и на территории частного домохозяйства, сообщает РБК-Украина.

По данным следствия, 22 июля во время заключительной части учений "Cossack Mace-2021" военнослужащими 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы проводились стрельбы из танков Т-64 в движении. Несколько снарядов разорвались вблизи населенного пункта, а один - во дворе частного домовладения.

"В результате взрывов травмированных и пострадавших нет" , - отметили в прокуратуре.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, назначена проверка, в ходе которой виновные будут установлены и привлечены к ответственности.

Автор: Дмитрий Кузнецов