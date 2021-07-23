Джошуа придется провести реванш с Усиком

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) имеет четкий план на предстоящий поединок против британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Наш соотечественник абсолютно уверен в том, что победит соперника и станет чемпионом мира в супертяжелом весе, сообщает Обозреватель.

Об этом в интервью YouTube-каналу Boxing UK﻿ заявил промоутер Усика Александр Красюк. Он отметил, что после поединка 25 сентября Джошуа придется активировать опцию о реванше из-за своего поражения.

Александр Красюк. Источник: Одесса-медиа

"Когда я в первый раз сказал Александру о бое против Джошуа, он ответил мне: "Я знаю, как победить его. Я знаю, что делать". Это было ясно и у него не было никаких сомнений. У Усика есть 500-процентная уверенность, что он победит Джошуа. Нам нужно было проработать пункт о реванше в случае победы Усика. И я абсолютно уверен, что этот пункт будет активирован после боя 25 сентября" , – подчеркнул Красюк.

Напомним, бой Усик – Джошуа был объявлен накануне. Поединок пройдет 25 сентября на арене лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм".

Ставки на бой Усик – Джошуа.

Усика перед поединком исключили из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC). Это вызвало бурное обсуждение в сети, а самого украинца назвали предателем.