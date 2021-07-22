Сотрудник госбезопасности Франции торговал в даркнете данными

Бывшего сотрудника службы внутренней безопасности Франции DGSI приговорили к пяти годам заключения за продажу в даркнете информации из служебных баз данных полиции, сообщает RFI.

22 июля суд Нантера огласил приговор 35-летнему бывшему офицеру, служившему в антитеррористическом департаменте спецслужбы и разоблаченному осенью 2018 года. Экс-сотрудника французской госбезопасности также признали виновным в подделке документов.

По заказу он «пробивал» по полицейским базам данных личную информацию, адреса, судимости, причастность к правонарушениям, номера машин, геолокализацию телефонов. Покупателями информации были частные детективы, члены организованных преступных группировок, а также изготовители поддельных документов. «Заказывали» ему как криминальных «авторитетов», так и известных людей. Так, например, он продал информацию о популярном телеведущем Тьерри Ардисоне, об исламском богослове Тарике Рамадане, а также об одной из женщин, обвиняющих этого медийного мусульманского философа в изнасиловании.

Следствие установило, что в полицейских базах осужденный сделал 382 незаконных поисковых запроса, а их результаты продал в даркнете по цене от 100 до 300 евро за «пробив»