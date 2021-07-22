Молдова направила в Украину запросы по похищению Чауса

Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло убежден в том, что к похищению бывшего судьи Николая Чауса причастны государственные учреждения Украины. ﻿﻿Сейчас страна уже направила украинской стороне несколько запросов и ожидает ответа, сообщает РБК-Украина.

"Я могу сказать вам, что к этому были привлечены государственные учреждения. Мы установили лиц, которые принимали участие в деле Чауса" , - отметил Стояногло.

Как отметил генеральный прокурор, Молдова идентифицировала людей, прибывших из Украины для похищения экс-судьи. На данный момент страна направила несколько запросов нашей стороне для установления судебно-искового прошения и ожидает ответа.

Автор: Сергей Пышкин