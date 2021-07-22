США вводят санкции против министра обороны Кубы

Администрация США вводит ограничительные меры против министра обороны Кубы Альваро Лопеса Миеры в рамках "закона Магнитского" из-за демонстраций в этом государстве, сообщает Интерфакс-Украина.

"Кубинский народ протестует за основные и универсальные права, которые он заслуживает. Минфин будет продолжать вводить санкции, связанные с Кубой, в том числе ограничительные меры, введенные сегодня, чтобы поддержать народ Кубы в его стремлении к демократии и избавлению от режима", - заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

В заявлении подчеркивается, что " сегодняшние меры нацелены на министра обороны Кубы и специальной национальной бригады МВД Альваро Лопеса Миеры в связи с подавлением мирных, продемократических протестов на Кубе, начавшихся 11 июля".

В нем отмечается, что министерство революционных вооруженных сил Кубы (Минобороны) "сыграло важную роль в подавлении продолжающихся протестов на Кубе, в ходе которых кубинские граждане призывают положить конец 62-летнему режиму и ухудшению условий жизни" в стране.