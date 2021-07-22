С сайта Олимпиады убрали карту с российским Крымом

На официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио убрали скандальную карту, на которой оккупированный Россией Крым отделили от материковой Украины границей, сообщает Украинская правда.

Раньше на странице расписания карта была справа. Сейчас ее нет, а на ее месте разместили подборку видеороликов с Олимпиады.

Окно с картой Olympics Cheer Zone было создано для того, чтобы болельщики разных стран могли познакомиться и пообщаться посредством видеосвязи. Теперь у нее такой возможности нет.

Сейчас:

Было:

Напомним: