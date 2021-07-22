С сайта Олимпиады убрали карту с российским Крымом
На официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио убрали скандальную карту, на которой оккупированный Россией Крым отделили от материковой Украины границей, сообщает Украинская правда.
Раньше на странице расписания карта была справа. Сейчас ее нет, а на ее месте разместили подборку видеороликов с Олимпиады.
Окно с картой Olympics Cheer Zone было создано для того, чтобы болельщики разных стран могли познакомиться и пообщаться посредством видеосвязи. Теперь у нее такой возможности нет.
Сейчас:
Было:
Напомним:
- На официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио оккупированный Крым отделили от материковой Украины границей.
- В комментарии "Украинской правде" в министерстве иностранных дел сообщили, что поручили посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации.