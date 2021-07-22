На учениях ВСУ обстреляли из танков село

22 июля, на учениях Cossack Mace 2021 во время стрельб снаряды несанкционированно залетели и разорвались возле села, сообщает Лига.net.

Спецпрокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона начала уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе. По данным следствия, инцидент произошел во время заключительной части учений Cossack Mace 2021 на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области.

Военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы проводили стрельбы из движущихся танков Т-64. Некоторые снаряды разорвались недалеко от населенного пункта и на территории частного домохозяйства.

Как отмечается, в результате взрывов травмированных и пострадавших нет. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, назначена проверка, в ходе которой виновные будут установлены и привлечены к ответственности.

Учения Cossack mace 2021 проходят в Украине с 12 по 24 июля. В учениях задействовано около 2000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники с из пяти стран: Украины, США, Канады, Великобритании и Швеции.