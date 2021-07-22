США отказались делиться с КНДР COVID-вакциной

США на данном этапе отказались делиться вакциной от коронавируса с Северной Кореей. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, сообщает Лента.Ру.

Он заявил, что Вашингтон по-прежнему «очень обеспокоен гуманитарной ситуацией в Северной Корее», но не имеет намерения предоставлять вакцины. При этом Прайс отметил, что не знает, согласится ли Пхеньян получить американские препараты.

4 июля сообщалось, что Северная Корея фактически сама оставила себя без бесплатной вакцины, поставляемой в рамках международной программы COVAX, поскольку не решает бюрократические проблемы с поставками на протяжении уже нескольких месяцев. В частности, власти отказываются пустить в страну специалистов, занимающихся логистикой поставок.

Кроме того, в КНДР не готовы подписать документ об отказе от ответственности в случаях возникновения побочных эффектов вакцины AstraZeneca. Также в Северной Корее есть проблемы с электричеством и просто нет достаточного количества складов с необходимыми условиями хранения препаратов, а от помощи власти отказываются.