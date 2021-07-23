США идентифицировали шесть предполагаемых убийц президента Гаити

Американские власти выявили по меньшей мере шесть возможных участников покушения на президента Гаити Жовенеля Моиза, которые ранее участвовали в программах военной подготовки США, находясь на службе в ВС Колумбии, сообщает ТАСС.

Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"На сегодняшний день Госдеп и Пентагон идентифицировали шесть лиц <...>, которые могли быть причастны к заговору [с целью убийства Моиза], как участвовавших до этого в американских программах военного обучения и подготовки, неся <...> службу в ВС Колумбии" , - сказал он.

По словам Прайса, американские власти продолжают проверку и выясняют, есть ли в числе подозреваемых другие лица, участвовавшие ранее в подобных программах, финансируемых США.