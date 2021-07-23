США идентифицировали шесть предполагаемых убийц президента Гаити

США идентифицировали шесть предполагаемых убийц президента Гаити

Американские власти выявили по меньшей мере шесть возможных участников покушения на президента Гаити Жовенеля Моиза, которые ранее участвовали в программах военной подготовки США, находясь на службе в ВС Колумбии, сообщает ТАСС.

Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"На сегодняшний день Госдеп и Пентагон идентифицировали шесть лиц <...>, которые могли быть причастны к заговору [с целью убийства Моиза], как участвовавших до этого в американских программах военного обучения и подготовки, неся <...> службу в ВС Колумбии", - сказал он.

По словам Прайса, американские власти продолжают проверку и выясняют, есть ли в числе подозреваемых другие лица, участвовавшие ранее в подобных программах, финансируемых США.

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