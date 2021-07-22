Украинцы запустили в космос борщ

Одна из украинских сетей супермаркетов запустила в стратосферу борщ и гречневый багет. Соответствующее видео обнародовано в Facebook, сообщает Корреспондент.

Согласно подписи к ролику, запуск был приурочен к суборбитальному полету американского миллиардера Джеффа Безоса 20 июля.

"Отправили в стратосферу украинские легендарные продукты - украинский борщ и гречневый багет. <...> Пусть вся планета знает, что украинский борщ с гречневым багетом - это космос!" , - говорится в сообщении.

Авторы видео утверждают, что продукты поднялись на высоту 30 километров за полтора часа. К полету готовились больше месяца.