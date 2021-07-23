США обвинили Китай в безответственности

Власти США разочарованы решением Китая отказаться от поисков источника коронавируса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Лента.Ру.

Как передает ANI News, по ее словам, позиция Пекина является безответственной и опасной. Псаки подчеркнула, что США продолжат требовать от китайских властей доступ к данным и образцам. Представитель Белого дома также отметила, что сейчас не время сопротивляться, поскольку речь идет о спасении жизней.

17 июля глава Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация планирует проверить лаборатории, около которых были обнаружены первые случаи заражения COVID-19. Речь идет об аудите тех учреждений Уханя, в районе которых были выявлены первые заболевшие SARS-CoV-2 в декабре 2019 года. Проверка является одним из пяти шагов, которые секретариат ВОЗ намерен предпринять в рамках расследования происхождения коронавируса.

Власти Китая выступили против второй фазы расследования происхождения COVID-19. По их мнению, в предложениях используются формулировки, которые «не уважают науку и здравый смысл».