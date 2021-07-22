В Киеве появились COVID-тесты для выявления "Дельты"
В Киеве уже есть тесты для выявления штамма коронавируса "Дельта".
Об этом заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24".
"Сегодня в Киеве появились тесты, поэтому будут проводить диагностику именно по DELTA-возбудителю и подтверждать. Что касается пандемии, то, действительно, в приоритете сегодня идет DELTA-возбудитель, и он будет приоритетным в циркуляции. В Украине он уже есть, уже почти два месяца, по эпидемическим прогнозам", - сказал он.