В Uber происходит массовая текучка кадров

Из сервиса для заказа такси и еды Uber в июне уволились около 20 процентов сотрудников. Руководителям американской компании пришлось обсуждать тему массового увольнения работников на общем собрании, сообщает Лента.Ру.

Как передает Business insider﻿ действующие и бывшие сотрудники компании видят несколько основных причин большой текучки кадров. Некоторые считают, что в последнее время у Uber появилось много конкурентов. С активным развитием стартапов у сотрудников стало больше возможностей для смены работы. Так, недавно топ-менеджер Uber Eats Джон Фельдман ушел в службу доставки еды Gopuff, а менеджер по маркетингу Лора Джонс заняла пост вице-президента компании Instacart — еще одного конкурента Uber.

Кроме того, идет восстановление экономики после пандемии, что в целом приводит к росту числа увольнений в США в разных компаниях, не исключение и Uber. Также отмечается, что нынешнюю корпоративную культуру Uber олицетворяет исполнительный директор Дара Хосровхаши, заметно уступающий в харизме своему предшественнику Трэвису Каланику, который умел вдохновить коллег.

О том, что руководство компании обеспокоено уходом сотрудников, свидетельствует тот факт, что в апреле, после возвращения персонала в офис, HR-директор Никки Кришнамурти была готова к уходу всех недовольных из организации. Через несколько месяцев Uber изменил планы и стал искать компромиссы с теми, кто хотел продолжить работать удаленно.

В конце марта британское подразделение Uber подчинилось требованию Верховного суда страны и признало водителей, зарегистрированных в сервисе, полноценными сотрудниками, а не подрядчиками. Это означает, что все 70 тысяч водителей получат минимальную зарплату, оплачиваемые отпуска и пенсионные отчисления. Дополнительные расходы компании оцениваются в 500 миллионов долларов в год.