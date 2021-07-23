В Израиле возобновляют COVID-пропуска

В Израиле правительство из-за коронавируса приняло решение вернуть COVID-пропуска для посещения мероприятий, в которых будут участвовать более сотни человек, сообщает Новое время.

По информации Times of Israel, согласно с решением, на мероприятиях, в которых будут участвовать более 100 человек все участники старше 12 должны будут предъявить свидетельство о вакцинации/выздоровлении, или отрицательный тест на COVID за последние 72 часа.

Новый «зеленый пропуск» будет касаться, в том числе спортивных и культурных мероприятий, а также тренажерных залов, ресторанов, конференций, туристических достопримечательностей и синагог.

Также жителям Израиля запретили посещать Великобританию, Грузию, Кипр и Турцию.