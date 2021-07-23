В список побочек вакцины Johnson&Johnson добавлено редкое заболевание

В список побочных эффектов от вакцины от коронавируса Johnson&Johnson включен синдром Гийена-Барре, сообщает Новое время.

По информации European medicines agency этот синдром будет указан как очень редкий побочный эффект вакцины, а в информацию о продукте будет включено предупреждение, чтобы повысить осведомленность медицинских работников и людей, которые будут вакцинироваться.

Синдром Гийена-Барре — это редкое неврологическое заболевание, при котором иммунная система организма повреждает нервные клетки, что может привести к боли, онемению и мышечной слабости, а в самых тяжелых случаях — к параличу. Большинство людей могут полностью выздороветь.