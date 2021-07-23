В Эстонии уволили 15 медиков-антивакцинаторов

В столице Эстонии Таллине скорая помощь уволила 15 своих сотрудников, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса, сообщает Новое время.

Об этом сказал главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас в эфире местного Радио 4. Он подчеркнул, что эти сотрудники уже получили документы, которые официально подтверждают их увольнение.

Местный портал ERR сообщает, что не желающие вакцинироваться медицинские работники организовали свой профсоюз и обратились к властям Таллинна с призывом уволить самого Рауля Адласа.

Всего в столичной скорой помощи работают около 500 человек.