МОК отказал Словении на открытии Олимпиады пронести флаг ЕС

Международный олимпийский комитет не разрешил пронести во время церемонии открытия Олимпиады-2020 флаг Европейского союза, сообщает Новое время.

Как утверждает Politico заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас и премьер-министр Словении Янез Янша обратились к МОК с предложением того, чтобы сборная Словении, которая председательствует в ЕС, пронесла кроме флага своей страны и флаг Евросоюза.

В обращении к МОК европейские чиновники говорили, что такая возможность сделает страну «представителем европейского единства и ценностей, подкрепляющихся нашим Союзом, которые совпадают с ценностями олимпийского движения».

«Олимпийская команда может использовать только один флаг, одну эмблему и один гимн, которые были утверждены Национальным олимпийским комитетом и одобрены исполнительной комиссией МОК» , — заявил представитель Олимпийского комитета.

В МОК отметили, что все спортсмены на играх будут продвигать общие ценности ЕС и Олимпиады, вне зависимости от флага.