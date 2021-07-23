США продолжат переговоры с Украиной по "СП-2"

Соединенные Штаты Америки продолжат переговоры с Украиной и Польшей по поводу дальнейшего развития ситуации с российским газопроводом Северный поток-2, сообщает Корреспондент.

Об этом в четверг, 22 июля, заявил в ходе брифинга руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. По его словам, власти Украины были ознакомлены с содержанием соглашения США и Германии по Севпотоку-2.

"Что касается украинцев, то мы провели более десятка консультаций с ними, я могу вам сказать, что они были знакомы с содержанием этого пакета (соглашения между США и Германией по СП-2 - ред.), они помогали сформировать содержание этого пакета, это взаимодействие было частым" , - отметил Прайс.

Что касается будущих переговоров, добавил он, то "наши консультации с Украиной и консультации с Польшей не останавливаются сегодня, они продолжатся".