В Бельгии чиновник предложил присоединить к Нидерландам один из регионов

Мэр бельгийского города Антверпен Барт де Вевер считает, что регион Фландрия необходимо присоединить к соседним Нидерландам. Таким мнением чиновник поделился в интервью телеканалу KanaalZ, сообщает Корреспондент.

"Я никогда не отказывался от этой мечты: чтобы все, кто говорит на голландском языке, снова жили вместе в южных и северных Нидерландах. Это личная точка зрения, и общественность еще не готова к ней. Но то, что сегодня немыслимо, завтра может быть реальностью" , - отметил де Вевер.

Политик объяснил, что объединение способствовало бы созданию одной из самых сильных экономик в мире, а порты Антверпена и Роттердама могли бы стать воротами северо-западной европейской экономики.

По данным телеканала, де Вевер является членом партии Новый фламандский альянс (N-VA), которая выступает за предоставление Фландрии автономии, а позже и за приобретение регионом независимости. При этом Фламандский регион занимает более 40% территории Бельгии и включает пять северных провинций.

Фландрия - экономически развитая северная часть страны, где говорят на нидерландском. Фламандские партии требуют для региона большей свободы и считают вполне вероятным восстановление конфедерации Нидерландов на исторической территории Семнадцати провинций, которые в 1585 году разделились на Южные Нидерланды (Бельгия и Люксембург) и Семь Соединенных провинций (Нидерланды).