В Италии вводят COVID-пропуска

В Италии с 6 августа вводят COVID-пропуска для посещения кинотеатров, ресторанов, музеев, спортзалов и так далее, сообщает Новое время.

Об этом говорится на сайте правительства страны. Из-за роста новых случаев коронавируса правительство премьер-министра Марио Драги приняло решение о введении «зеленых пропусков» в стране.

Для пропуска человек должен получить по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19 в течение последних девяти месяцев, переболеть COVID-19 в течение последних шести месяцев или получить негативный результат теста в течение последних 48 часов.

По пропускам будут пускать в рестораны или кафе (для обеда в помещении), на спортивные мероприятия, ярмарки, казино, театры и кинотеатры, в бассейны и спортзалы, фестивали, концерты и другие мероприятия.