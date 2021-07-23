Toyota приостановила работу заводов в Таиланде

Toyota остановила работу всех трех своих заводов в Таиланде до 29 июля из-за нехватки запчастей, сообщает Зеркало недели.

По информации Kyodo News дефицит материала возник из-за того, что предприятие по их производству закрыли из-за вспышки коронавируса в стране накануне.

Таиландские заводы Toyota выпускают 760 тыс машин ежегодно. В корпорации будут учитывать число заражений COVID-19, и примут решение о возобновлении работы предприятий исходя из ситуации.

Toyota также приостановит производство на заводе в префектуре Айти в Японии.