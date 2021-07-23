Сезон персиков в разгаре: где можно купить дешевле
В Украине начался сезон персиков – на рынках и в магазинах есть как отечественные, так и зарубежные – на любой вкус, однако дороже, чем в прошлом году – цены на наши персики стартуют от полсотни гривен, а зарубежные по меньшей мере вдвое дороже, сообщает Сегодня.
Выбрать спелые персики легко – желтый корешок и мягкий плод. Но самые вкусные плоды должны быть немного неправильной формы.
Цены стартуют от полсотни гривен:
- украинские: от 50 до 50 грн;
- иностранные: 80 грн;
- инжирный персик: 120 грн;
- нектарин: 110 грн.
В прошлом году, говорят продавцы, цены были ниже. Ольга, торгующая фруктами не первый год, признается, что персики подорожали минимум на 10-15 гривен.
"Немножко дешевле был в прошлом году – 40-45, 50, 35. Еще может немного уменьшится цена, но не намного", – говорит она.
Где дешевле?
Вдвое дешевле персики там, где их выращивают, в Одесской и Херсонской областях.
"Цена формируется исключительно по рынку, как себя ведет рынок. Рыночная цена отличается от той, которую мы отпускаем – плюс 24-25 гривен", – объясняет директор агрофирмы "Белозерский" Юрий Попутько.
Но в этом году урожай на Херсонщине из-за холодной весны не слишком удачный, жалуется агроном Владимир Вдовиченко, который 48 лет ухаживает за фруктовыми садами.
"Перепад температуры в марте, вечером +3, а на утро +19. Качество все одинаковое, кроме урожайности – на 10 дней все сорта опаздывают. Жара вносит свои коррективы и оно начинает догонять", – говорит он.