Сезон персиков в разгаре: где можно купить дешевле

В Украине начался сезон персиков – на рынках и в магазинах есть как отечественные, так и зарубежные – на любой вкус, однако дороже, чем в прошлом году – цены на наши персики стартуют от полсотни гривен, а зарубежные по меньшей мере вдвое дороже, сообщает Сегодня.

Выбрать спелые персики легко – желтый корешок и мягкий плод. Но самые вкусные плоды должны быть немного неправильной формы.

Цены стартуют от полсотни гривен:

украинские: от 50 до 50 грн;

иностранные: 80 грн;

инжирный персик: 120 грн;

нектарин: 110 грн.

В прошлом году, говорят продавцы, цены были ниже. Ольга, торгующая фруктами не первый год, признается, что персики подорожали минимум на 10-15 гривен.

"Немножко дешевле был в прошлом году – 40-45, 50, 35. Еще может немного уменьшится цена, но не намного" , – говорит она.

Где дешевле?

Вдвое дешевле персики там, где их выращивают, в Одесской и Херсонской областях.

"Цена формируется исключительно по рынку, как себя ведет рынок. Рыночная цена отличается от той, которую мы отпускаем – плюс 24-25 гривен" , – объясняет директор агрофирмы "Белозерский" Юрий Попутько.

Но в этом году урожай на Херсонщине из-за холодной весны не слишком удачный, жалуется агроном Владимир Вдовиченко, который 48 лет ухаживает за фруктовыми садами.