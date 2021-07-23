Сенатор США поставил ультиматум Белому дому по "СП-2"

Американский сенатор-республиканец Тед Круз продолжит блокировать при голосовании в Сенате утверждение на дипломатические посты выдвиженцев администрации до тех пор, пока она не введет санкции, предусмотренные Конгрессом, в отношении компаний, которые занимаются строительством "Северного потока 2", сообщает Зеркало недели.

Круз заявил в интервью Politico, что госсекретарь Энтони Блинкен допускал возможность отмены отказа от санкций.

"Хорошо. Он наметил путь вперед: отменить отказ и фактически следовать закону. И когда они отменят отказ, я с радостью откажусь от блокирования. Во власти госдепартамента отменить отказ от санкций в любое время" , - сказал Круз

Он также сравнил ситуацию с эпохой 39-го президента США Джимми Картера.

"Думаю, если они продолжат идти по такому пути, это будет на порядок более серьезным, чем то, что Джимми Картер отдал Панамский канал. Спустя 50 лет это остается огромной потерей для внешней политики США, и президент-демократ был слишком слаб, чтобы отстаивать наши интересы. Я считаю, что решение Байдена и Харрис по "Северному потоку 2" по значимости находится на таком же уровне" , - сказал Круз.