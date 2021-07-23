Курс валют НБУ на 23 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 23 июля 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 22 июля, понизился до уровня 27.19 за 1 доллар.
Евро подешевел на 3 коп до 32.03 за 1 евро.
Курс рубля вырос на 2 коп до 3.68 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов вырос до уровня 37.43 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка достиг уровня 29.58 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 7.03 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.191500
|EUR
|Евро
|32.034300
|RUB
|Рубль
|0.368200
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.431800
|CHF
|Швейцарский франк
|29.580100
|PLN
|Польский злотый
|7.025100