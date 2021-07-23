Курс валют НБУ на 23 июля

Курс валют НБУ на 23 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 23 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 22 июля, понизился до уровня 27.19 за 1 доллар.

Евро подешевел на 3 коп до 32.03 за 1 евро.

Курс рубля вырос на 2 коп до 3.68 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 37.43 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 29.58 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 7.03 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.191500 --0.049
EUR Евро 32.034300 --0.026
RUB Рубль 0.368200 +0.002
GBP Фунт стерлингов 37.431800 +0.313
CHF Швейцарский франк 29.580100 +0.018
PLN Польский злотый 7.025100 +0.051
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