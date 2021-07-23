Недалеко от Белого дома было совершено 20 выстрелов

Нападающий открыл огонь возле ресторана в Вашингтоне, округ Колумбия, примерно в 1,5 км от Белого дома, сообщает Украинская правда.

По данным ВВС гости, которые находились за столиками, бежали в укрытие, поскольку прозвучало более 20 выстрелов. Очевидцы заявили, что нападающий уехал на машине после стрельбы в мексиканский ресторан в районе Логан-Кол. Среди тех, кто был свидетелем стрельбы в четверг вечером, был ведущий CNN Джим Акоста.

"Просто послушайте, как звучали выстрелы из пистолета на 14-й улице в северном округе Колумбии. Люди бегут от популярного ресторана Le Diplomate, который находится в нескольких кварталах" , – написал он в twitter.

27-летняя Джесс Дэвидсон была в мексиканском ресторане, когда возникла стрельба.

"Это страшно. Я думала, что умру" , – сказала она ВВС.

"Это то, чего вы всегда боитесь, живя в США, но ничто не может подготовить вас к такому моменту" , – сказала Дэвидсон.