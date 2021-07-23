Гороскоп на сегодня 23 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня 23 июля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 23 июля 2021 года. Вас ждет идеальный день, где будет чередоваться активная работа с пассивным отдыхом. Но будьте осторожны со своими мыслями, чтобы в свободную минутку не пуститься в сторону самобичевания. Звезды напоминают, как важно любить и воспринимать все свои ошибки правильно, сообщает Сегодня.

Астрологический прогноз на 23 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

День не обещает вам легкость и непринужденность, а даже наоборот – вас ждет принятие важных решений. Будьте сегодня сосредоточенными и не отвлекайтесь на мелочи, чтобы вы смогли сделать что-то действительно важное.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Вас ждет день встреч и знакомств. Они полезными будут не только в рабочих целях, а и для вас лично. Постарайтесь быть собой и не строить из себя другого человека – это лишнее. Романтика витает в воздухе, чувствуете?

Близнецы (22 мая – 21 июня)

День не подходит для новых проектов и планов. Лучшее, что вы можете сегодня сделать – закончить все, что в уже начали ранее. Будьте уверенными в себе и своих силах, и вы все осилите.

Рак (22 июня – 22 июля)

У вас сегодня появится непреодолимое желание что-то изменить в жизни. Кардинальных действий лучше не совершать, но если есть заветное желание – исполните его. Смело можете экспериментировать со стилем одежды, прически. Можете встретить любовь всей своей жизни.

Лев (23 июля – 21 августа)

Идеальное время, чтобы браться за новые дела и проекты. Не бойтесь реализовать то, что давно хотели – потом будете гордиться собой. Сексуальные контакты потребуют большой осторожности – будьте бдительны!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Сегодня важно будет останавливать себя в своих желаниях. Не пытайтесь все успеть сделать – все равно не сможете вместить все в один день. Делегируйте свои обязанности и не бойтесь ответственности. У вас все получится!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Вас ждет очень интересный и активный день. Ваша целенаправленность и инициативность приведут к успеху, который вас будет очень мотивировать и вдохновлять. Не откладывайте решение проблем на завтра.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Вас ждут новые встречи, знакомства и дела, связанные с людьми и их потребностями. Будьте внимательными, и вы сможете достичь невероятных успехов. Постарайтесь быть сегодня экономными, если не хотите до конца месяца быть на холодном пайке.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

День не обещает вам много энергии и сил, но вот шанс стать лучше и увереннее в себе у вас точно появится. Воспользуйтесь им сполна, ведь от этого будет зависеть ваш успех в карьере.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Старайтесь сегодня максимально избегать стресса, чтобы не поддаваться паническим упадкам. Не переоценивайте свои силы и возможности – можете потом сильно разочароваться. Закончите все начатые ранее дела.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Старайтесь сегодня правильно рассчитывать свои силы и не браться за те дела, которые вытягивают из вас слишком много энергии. Отношения с любимым человеком потребуют от вас концентрации и внимания. Будьте терпеливее!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Вам стоит сегодня больше наблюдать, чем действовать. Не беритесь за новые дела, а завершайте старые. Вечер проведите с любимым человеком – идеальное время для сексуальных контактов и экспериментов.

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