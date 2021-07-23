Аргентина угрожает расторгнуть контракт на поставки "Спутник V"

Аргентине срочно нужны дозы второго компонента российской вакцины для людей, которые получили первый компонент. Однако Россия срывает поставки и говорит о приоритете снабжения своего населения, сообщает Deutsche Welle.

Аргентина направила в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который отвечает за поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" за рубеж, письмо, в котором угрожает разрывом контракта из-за задержек в поставках. Письмо советника президента Аргентины Сесилии Никколини в четверг, 22 июля, было напечатано в газете Nacion.

По словам Никколини, Аргентина не получила положенных по условиям контракта 18 734 185 доз (5,5 млн доз первого компонента и 13,1 млн доз второго компонента), причем вторые дозы требуются стране срочно, их ждут миллионы получивших первый компонент.