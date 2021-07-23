Аргентина угрожает расторгнуть контракт на поставки "Спутник V"

Аргентина угрожает расторгнуть контракт на поставки "Спутник V"

Аргентине срочно нужны дозы второго компонента российской вакцины для людей, которые получили первый компонент. Однако Россия срывает поставки и говорит о приоритете снабжения своего населения, сообщает Deutsche Welle.

Аргентина направила в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который отвечает за поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" за рубеж, письмо, в котором угрожает разрывом контракта из-за задержек в поставках. Письмо советника президента Аргентины Сесилии Никколини в четверг, 22 июля, было напечатано в газете Nacion.

По словам Никколини, Аргентина не получила положенных по условиям контракта 18 734 185 доз (5,5 млн доз первого компонента и 13,1 млн доз второго компонента), причем вторые дозы требуются стране срочно, их ждут миллионы получивших первый компонент.

"На данный момент контракт находится под угрозой официального разрыва", - пишет Никколини.
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