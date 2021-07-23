В "Слуге народа" призвали не пренебрегать иском России в ЕСПЧ

Украине не стоит пренебрегать иском Российской Федерации в ЕСПЧ, она должна предоставить международному сообществу всю свою доказательную базу относительно преступлений России, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила народный депутат фракции "Слуга народа" Елена Мошенец.

"Это глубокий цинизм. Россия вытянула, по ее мнению, определенный козырь, когда она обращает на себя внимание международного сообщества следующим образом. То есть мы сейчас, по мнению России, должны оторваться от всего того, что согласно международному праву именно оккупант несет ответственность за оккупированные территории — это касается воды в Крыму и тому подобное. Якобы Россия только сегодня поняла, что нет воды. Она таким образом (иском в ЕСПЧ, — ред.) обращает на себя внимание. Это такое выторговывание для себя определенных возможностей, переговорных позиций" , — сказала она в эфире телеканала "Украина 24".

Депутат считает, что таким образом Россия демонстрирует, в частности, недовольство подготовкой к "Крымской платформе".

"В России понимают, что мы будем иметь огромное количество новых дипломатических отношений, договоров, определенных переговоров, где, в частности, будет обсуждаться вопрос России, потому что это страна-агрессор, которая сейчас угрожает всей Европе, не только Украины. Об этом мы ежечасно должны говорить громко на весь мир. С другой стороны, каждый юрист скажет, что пренебрегать таким иском не стоит. Мы должны сейчас использовать это, чтобы показать максимальную нашу доказательную базу, обратить внимание на все то, что было сделано, приобщиться, чтобы утвердить свою позицию" , — отметила Мошенец.

Ранее Россия впервые в своей истории подала межгосударственный иск в ЕСПЧ. По мнению РФ, Украина виновна в ряде нарушений, в частности, гибели мирного населения, подавлении свободы слова, водной блокаде Крыма, а также в катастрофе самолета авиакомпании "Малайзийские авиалинии", выполнявшего рейс MH17.