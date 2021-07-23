Когда в Украине появится электронная гривна – прогноз НБУ

В течение года Национальный банк (НБУ) представит свое видение электронной гривны. После этого станет понятно, когда состоится запуск виртуальной национальной валюты. Об этом UBR.ua заявил директор департамента стратегии и развития Нацбанка Арсен Макарчук, сообщает UBR.

По его словам, с технической точки зрения данный проект полностью готов. Но финрегулятор должен оценить эффект от запуска э-гривны для монетарной политики и финансовой стабильности государства.

"Цифровая гривна Национального банка – фактически это полный аналог бумажной гривны, которая есть у каждого гражданина в кошельке. Но этот аналог более удобный, более дешевый, более быстрый для осуществления операций с ним. И более защищенный, потому что его тяжелее подделать, его труднее украсть" , – рассказал Арсен Макарчук.

По его словам, после внедрения э-гривны государство выиграет на экономии средств. А граждане и бизнес – на удобстве и скорости платежей, которые они смогут осуществлять в любом месте и в любое время.

"Мы сейчас находимся даже не вначале, а посредине бурного развития рынка финансовых виртуальных активов" , – считает представитель НБУ.

При этом он отметил, что данная индустрия является "серой".

"Вопрос в том, когда он (рынок) будет выведен в легальное поле. И тут очень важным является именно принятие закона, которого мы ожидаем уже этой осенью, по прогнозам от депутатов. И принятие соответствующей нормативной базы" , – объяснил он.

Для ее разработки нужны будут как минимум несколько месяцев. В данном вопросе необходимо согласовать положения данного закона с Налоговым и Гражданским кодексами.

По мнению директора департамента стратегии и развития НБУ, через три-четыре года рынок виртуальных активов будет находиться в легальном поле.

Он констатировал, что по отношению к стейблкоинам, выраженным в национальной валюте – также известным как криптогривна – будет применяться "серьезное регулирование". Это – с одной стороны, а с другой – более широкое применение.

"Вполне возможно, что финансовые виртуальные активы, выраженные в гривне на территории Украины, если их эмитент полностью отвечает соответствующему регулированию, вы сможете использовать в том числе как средство платежа" , – спрогнозировал Арсен Макарчук.

В то же время широко известные криптовалюты можно будет использовать легально. Но, отметил он, вряд ли они станут популярным средством для расчетов за товары и услуги.