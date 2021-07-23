В Украине появились очень дешевые электромобили

В Киеве удалось заметить очень необычный Zhidou D2. Бюджетный китайский электрокар – редкость на наших дорогах, сообщает АвтоПортал.

Zhidou D2 – недорогая альтернатива Smart. Миниатюрный двухместный ситикар достигает всего 2,8 м в длину и 1,54 м в ширину, а весит лишь 700 кг.

Купить китайский электромобиль можно по цене Renault Logan. Новые Zhidou D2 стоят около 14 тыс. долларов, подержанные – 7,5-8 тыс. Примечательно, что комплектация включает кондиционер, камеру заднего вида, парктроник и навигацию с 7-дюймовым тачскрином.

Zhidou D2 оснащен электромотором с пиковой мощностью 41 л. с. и может развить 85 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 18 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 155 км, а ее зарядка в домашних условиях занимает всего 4 часа.

Вообще, в последнее время недорогие электромобили из Китая все чаще можно увидеть на дорогах Украины. Причем, порой из Поднебесной везут даже электрические Ford и Renault, созданные специально для местного рынка.