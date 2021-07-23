Нарушение "языкового закона" на ТВ может расцениваться как угроза нацбезопасности – Кремень

Систематическое невыполнение и нарушение телерадиоорганизациями "языкового закона" может расцениваться как угроза национальной безопасности Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил Уполномоченный по вопросам государственного языка Тарас Кремень.

Он напомнил, что уже вступили в силу нормы "языкового закона", по которым, в частности, языком распространения и демонстрации фильмов должен быть государственный. Кроме того, указывает Кремень, Конституционный суд пришел к выводу, что "угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государства" (в решении от 14 июля 2021 года по делу по представлению 51 народного депутата относительно конституционности "языкового закона") .

"Поэтому сознательное и систематическое невыполнение и нарушение требований закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" может расцениваться как посягательство на определенный Конституцией Украины и этим законом юридический статус украинского языка как государственного, так как "любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и самому существованию государственности Украины" , — подчеркнул чиновник.

Он призвал телерадиоорганизации неуклонно выполнять нормы ч. 6 ст. 23 закона и обеспечить демонстрации в своих эфирах фильмов и сериалов на государственном языке.

Тарас Кремень добавил, что по результатам мониторинга эфира общенациональных телеканалов подавляющее большинство из них четко выполняет эту норму закона. Фильмы и сериалы, которые ранее в эфире отдельных телеканалов транслировались на русском языке, с 16 июля дублируются на государственном.

Ранее Тарас Кремень называл шесть телеканалов, которые уже успели нарушить норму об украинском дубляже.