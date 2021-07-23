Игорный бизнес: выявлены сотни нелегальных сайтов и заведений

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выявила более 1000 сайтов и свыше 100 игорных заведений, которые предоставляют услуги по организации и проведению азартных игр без соответствующей лицензии.

﻿Об этом сообщила пресс-служба﻿ КРАИЛ.

Информация о незаконной деятельности передается в правоохранительные органы для осуществления досудебного расследования по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины.

На данном этапе тремя постановлениями суд наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности и заблокировал доступ к 594 сайтам, которые работали без соответствующей лицензии.

Кроме того, Нацполиция проверила направленную КРАИЛ информацию относительно фактов незаконного функционирования казино, залов игровых автоматов и букмекерской деятельности. По нескольким фактам уже проведены обыски, правоохранители изъяли игровую технику, оборудование. Также были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.