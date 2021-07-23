У заразившихся COVID-19 более года назад обнаружили антитела

Антитела после коронавирусной инфекции могут сохраняться в организме больше года. Такими выводами поделилось 22 июля Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии THL, сообщает Фонтанка.ру.

"У 97% лиц были антитела IgG, распознающие пиковый белок коронавируса ("шипы") через год после заражения. Хотя антитела были обнаружены у многих, их уровень через год был примерно на треть ниже, чем через шесть месяцев после заражения", — рассказали в THL.

Коронавирусная инфекция была обнаружена у испытуемых ещё весной 2020 года с помощью ПЦР-теста, с тех пор они коронавирусом не болели и прививки до отбора проб не делали. Уровень антител через полгода исследовали у 1 292 человек, через год — у 367.

15% испытуемых из первой группы и 13% из второй переболели тяжело, с госпитализацией. У них уровень антител был значительно выше, чем у пациентов, которые перенесли заболевание в легкой форме. У всех тяжелых пациентов нейтрализующие антитела сохранялись через год.

"Результаты исследования показывают, что после заражения коронавирусом нейтрализующие антитела и защита от новой инфекции сохраняются в течение длительного времени, если количество антител изначально было высоким" , — говорит руководитель исследования Мерит Мелин.

На новые варианты коронавируса защита организма реагировала слабее.