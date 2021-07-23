В Украине новый рекорд по вакцинации от COVID-19

В Украине снова зафиксирован рекорд по вакцинации от COVID-19 – за прошедшие сутки прививки получили 139 441 человек. Первую дозу получили 76 169 человек, полностью иммунизированы – 63 272 человека.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

22 июля работали 743 мобильные бригады, 2672 пункта прививки и 171 центр вакцинации.

С начала кампании вакцинации привито 2 920 068 человек, из них получили 1 дозу - 2 920 066 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 619 131 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 539 197 прививок.