В тюрьмах Эквадора произошли беспорядки: есть жертвы

В результате беспорядков в двух тюрьмах Эквадора, погиб по меньшей мере 21 заключенный, еще несколько получили ранения, сообщает Укринформ.

Отмечается, что правоохранителям при поддержке спецназа удалось восстановить контроль за обеими тюрьмами в провинциях Гуаяс и Котопакси только через несколько часов. Трое полицейских при этом получили травмы.

В полиции добавили, что во время беспорядков определенному количеству заключенных удалось сбежать, но 61 человека уже вернули за решетку.