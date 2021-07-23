Рост инфляции сохранится – эксперт

Повышение учетной ставки со стороны НБУ на 0,5%, до 8%, поддержит укрепление гривны по отношению к доллару и евро. Ставки по депозитам, и кредитам резко не изменятся, сообщает UBR.

Такое мнение выразил старший аналитик компании Esperio Ян Кароль.

Эксперт также добавил, что инфляция, в перспективе до конца 2021 года, будет меняться так же, как менялась бы и без повышения ставки.

"Стабильность гривны, и наш настрой на то, что национальная валюта будет укрепляться обусловлены поведением валютного рынка с 15 апреля текущего года, когда состоялось первое в этом году изменение монетарной политики. Гривна выросла на 2,7%. Курс продажи доллара США в банках уже в июле снизился до 27,28 грн против 28,04 в апреле" , – подметил нам аналитик.

Причина для повышения ставки была аналогичной, добавляет он, – удержание инфляции в нужных правительству рамках. При этом эксперт также отметил, что цены продолжали расти, так как влияние оказывали внешние факторы.

То есть по сути – повышение учетной ставки лишь сдерживало резкий рост цен. Так, в 2021 году инфляция в Украине превзошла все ожидания: 8,5% год к году в марте, 8,4% – в апреле и 9,5% – в мае.

Сейчас же, несмотря на попытки правительства удержать инфляцию, повышение ставки на 0,5% не сможет простимулировать население хранить накопления в банках, считает Ян Кароль.

Правительство пытается сдержать потребительскую активность. Так как спрос на товары провоцирует дальнейший рост цен. Но не получится заставить хранить людей деньги в банках, потому что уровень доверия к банковскому сектору все еще не высокий.

Ставки доходности по вкладам в любой валюте – сейчас не привлекательные. Опасения девальвационных скачков провоцируют на действия по принципу безопасных инвестиций – накапливать доллары и евро.

Если ждать повышения ставок по вкладам, то наиболее вероятно, что оно состоится в долгосрочных вкладах на 12-24 месяца. У банковского сектора даже при огромном желании привлечения коротких денег, вряд ли будет возможность покрыть более высокую доходность, чем 6-7%, прогнозирует эксперт.

Доля плохих кредитов в среднем по сектору все еще близка к 40%.

"У Приватбанка, при этом, 74% кредитов имеют признаки проблемности, у Ощадбанка 45%, у Укрэксимбанка 53% и т.д." , – отметил Ян Кароль.

Кредитные ставки в целом по банковскому сектору могут и повысить, так как спрос сохраняется высоким, считает он. Еще в январе-марте 2021 года спрос на кредиты увеличился со стороны бизнеса и населения, в частности спрос на ипотеку был самым высоким за всю историю наблюдений.

Пока спрос на кредиты будет высоким, есть понимание, что платежеспособность населения сохраняется на достаточном уровне, чтоб повышать ценовые условия займов.

Если рассуждать на тему того, насколько своевременно НБУ повысил ставку, то здесь вряд ли причиной выступает риск мировой инфляции. Это, скорее, внутренняя попытка предупредить рост цен внутри страны на фоне последнего конфликта с Беларусью.